نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الاضحى 2021 بأجمل العبارات والصور الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة عيد الاضحى ، نهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الأضحي المبارك في عام 2021، ونتمنى أن يعود بالخير والبركات علي جميع متابعينا، نعلم أن يبحث الكثير منكم علي أجدد الرسائل لتهنئة الأهل والأصحاب بقدوم عيد الاضحي بعبارات جديدة وصور حديثة، لذلك في مقالتنا اليوم نقدم لكم 2021 بأجمل العبارات والصور الحديثة والحصرية فقط في مقالتنا تابعونا.



رسائل تهنئة عيد الاضحي 2021

يا طيور الحب زوريهم، وعلي الرأس بوسيهم، وعلي قلبي وصيهم، وبقرب العيد هنيهم، كل عام وأنتم بخير.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكتاك، عيدكم مبارك.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الأضحي أهنيكم.

جعل الله فجر عيدك نوراً، وظهره سروراَ، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا ترد، ووهبك رزقاً لا يعد، وفتح لك باباً في الجنة لا يسد، عيد أضحى مبارك.

كل عام وأنتم سعداء، أنقياء بقلوب بيضاء، ووجوه مشرقة مبتسمة، كل عام وانتم آمنين مطمئنين، كل عام والفرح يعم حياتكم والعافية تغلق أجسادكم، كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

بأجمل رسائل تهنئة عيد الاضحى أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم وعلي الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن علي أمتنا بالأمن والإزدهار.

أتقدم إليكم بأسمى آيات المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم وعلي الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن علي أمتنا بالأمن والإزدهار. أخلص التهاني وأطيب التمنيات بالعيد السعيد، أعاده الله علي الأمة الإسلامية بالخير والأمن والأمان، تقبل الله منا الطاعات عيد أضحي مبارك.

إليك أجمل الأدعية يوم عرفة وأفضلها تقبل الله منا ومنكم.

أسأل الله الذي أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد في عيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

هناك الله يا صديقي بالقبول، وأسكنك جناته مع الرسول ورزقك فرحة وبهجة تهنئة بعيد الأضحى لا تزول.

صور تهنئة عيد الاضحي 2021

وبذلك نكون قدمنا أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك مع أجمل الصور ورسائل تهنئة عيد الاضحي.