شوف عروض العيد: عروض العثيم الاثنين الطازج 19 يوليو 2021 عروض نصف السعر

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عمر شويل - جدة عروض العيد من العثيم على المنتجات الطازجة نوفره لكم اليوم الاثنين كاملة باقوي التخفيضات اليومية. وعروض اليوم من اسواق العثيم هي عروض اليوم الواحد فقط. وتتوفر كافة هذه العروض في كافة منافذ وفروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية ويمكن للجميع الاستفادة بأقوي تخفيضات العثيم الاثنين الطازج 19 يوليو 2021.

عروض العثيم الاثنين الطازج

عروض العثيم الاثنين الطازج بها الكثير من المنتجات المختلفة. التي يمكن للجميع الحصول عليها اليوم بنصف السعر أي بنسبة خصم 50% من سعر المنتجات الاصلية.

عروض العثيم اليوم الاثنين بها خوخ سكري مميز العلبة الواحد بسعر 6.96 ريال.

بسعر التكلفة يمكنك شراء حبة الأناناس بسعر 6.96 ريال.

التمر الطازج من العثيم توفر الكيس بسعر 19.95 ريال وسوف تحصل على واحد مجانا.

عروض العثيم الاثنين الطازج بها زود كرواسون بالزبدة 10 حبات في علبة بسعر 7.95 ريال.

بسعر التكلفة يمكنك اليوم الحصول على فلفل اسود حب الكيلو بـ 31.75 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم تشمل تخفيضات قوية على زيتون سما اسباني لون اسود الكيلو بسعر 24.95 ريال وسوف تحصل على 1 كجم مجانا.

أحدث عروض العثيم السعودية بها مكدوس الذي يفضله الكثير في تناوله بجانب الطعام بسعر 16.95 ريال للكيلو.

ايضا عروض اليوم من العثيم بها شبية جبن اسطنبولي الكيلو الواحد بسعر 12.95 ريال.

آخر عروض العثيم بها بعض المكسرات مثل المكسرات المشكلة العادية الكيلو بسعر 22.95 ريال.

يمكن للسيدات الحصول على قطاعة خضار بسعر 69 ريال.

عروض العثيم نصف السعر