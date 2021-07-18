تراند الفن: أمطار غزيرة على «دخنة القصيم» ( فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم.

ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار بغزارة على مركز دخنة بمنطقة القصيم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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