تراند الفن: لابورتا يتحدث عن عملية تجديد ميسي في برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، في تصريحات صحفية، حول تجديد ليونيل ميسي في برشلونة، ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقال ‏لابورتا: “نحن الآن في خضم عملية التجديد لميسي، نحن نبذل قصارى جهدنا بهذا الصدد، نادي برشلونة يُعزز الحرية والديمقراطية والسلام”.

وكان عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، قد انتهى مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للمرة الأولى في تاريخه منذ انضمامه للنادي الكتالوني.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد حقق لقب بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم لأول مرة في تاريخه مع منتخب بلاده بعد الفوز على منتخب البرازيل في المباراة النهائية على ملعب “ماراكانا”.

وحسب التقارير، فإن عقد ميسي الجديد مع برشلونة سيمتد قرابة خمسة سنوات براتب أقل كثيرًا عن عقده الماضي الذي وقعه مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الأسبق.

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