تراند الفن: أحد سكان المعادي لـ “حديث القاهرة”: تصريحات وزير النقل عن المحور زاد من مخاوفنا.. والقانون يحظر إقامته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال الدكتور هشام عبدالغفار، أحد سكان المعادي، إن تصريحات وزير النقل بخصوص المحور الجديد “الجزائر” في منطقة المعادي زاد من مخاوف الأهالي والمواطنين وسكان المعادي، حيث إن البيان الصادر من وزارة النقل يمكن تفسيره لأكثر من اتجاه، إلا أن تصريحات الفريق كامل الوزير عن المحور وتوضيح البيان أكدت مخاوف المواطنين.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن فكرة إقامة المحور مازالت مستمرة لكنها ستكون بطريقة أخرى، موضحًا أن مخاوف المواطنين تكمن في إقامة المحور الذي يقسم المعادي لمنطقتين وقطع الأشجار، مشددًا على أن المحور يمر بين جزءين رئيسيين في المعادي.

وأوضح أن هناك قانونًا يحظر إقامة أي إنشاءات داخل هذه المنطقة، نتيجة لخصوصيتها وأنها منطقة فريدة وبها أشجار ونباتات نادرة، منوهًا بأن هناك حدائق ومنتزهات في المنطقة مقامة منذ أكثر من 100 عام وتعتبر مزارًا للمواطنين، كما أن أهالي المعادي ليس ضد التطوير لكن هناك أفكار أخرى بدلًا من هذا المحور.

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