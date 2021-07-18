تراند الفن: وزارة النقل تكشف حقيقة تكريم كمساري واقعة قطار منوف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - نفت وزارة النقل، في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية حول تكريم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لكمساري واقعة قطار منوف.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الفريق مهندس كامل الوزير، كرم اليوم عدد من قائدي القطارات وعدد من العاملين بالهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمساري واقعة قطار منوف، وذلك ممن التزموا باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل وعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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