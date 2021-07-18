تراند الفن: «الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق «أبشر أفراد»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق “أبشر أفراد”.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات تفعيل الهوية الرقمية تشمل ما يلي:

• تحميل تطبيق “أبشر أفراد”.

• تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد.

• اختيار خدماتي.

• اختيار تحميل الهوية الرقمية.

• الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

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