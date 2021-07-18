تراند الفن: تعرّف على حالة الطقس غد بالمشاعر المقدسة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح النشطة ووالسحب الرعدية على منطقة مكة لتشمل(عرفات- مزدلفة- منى- العاصمة المقدسة).

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الإنذار بالحالة الجوية ينتهى غداً الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

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