تراند الفن: الانتهاء من تسليم 1000 وحدة سكنية لسكان نادي الصيد في “بشائر الخير”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - أنهت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مرحلة تسليم 1000 أسرة من أهالي عزبة نادي الصيد للوحدات السكنية الخاصة بهم في منطقة بشاير الخير3، وذلك تطبيقًا لوعد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ويأتي تسليم الوحدات اليوم وفقًا لمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير، وذلك للوحدات من رقم 109 إلى 132، بعدما أنهى السكان أوراقهم خلال الأيام الماضية، وتمت عملية القرعة العلنية لتسليم وحداتهم السكنية الجديدة، خلال القرعة العلنية الخامسة ليرتفع عدد الأسر التي تم تسليمهم وحداتهم إلى 1000 أسرة من مجموع 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعًا.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أوضح أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها يبلغ إيجارها 250 جنيهًا فقط، إضافة إلى 50 جنيهًا صيانة، موضحًا: «يعني أعلى شقة هيكون إيجارها 300 جنيه»، وتحتوي على: «ثلاجة، وغسالة، وتليفزيون، وسخان وبوتاجاز، وعدادات الكهرباء والماء والغاز، وجواب إلى شركة الاتصالات من أجل تركيب تليفون أرضي لتوصيل الإنترنت».

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قرعة تسليم الوحدات السكنية لأهالي عزبة نادي الصيد، سيحضرها كل شخص مسؤول عن أسرته بنفسه، مستكملًا: «كل واحد هيختار شقته بنفسه، وخلال الشهرين المقبلين سيتم تسليم وحدات سكنية لـ1000 أسرة».

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