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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 الموافق 9 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج هو من العروض القوية التي تضم كافة المنتجات الطازجة مثل الخبز والحلويات يمكنك الحصول عليها من خلال أسواق العثيم طازجة. وايضا توفر عروض العثيم اليوم الاثنين تخفيضات رائعة علي جميع منتجات الألبان الطازجة، ويمكنك شراء كافة انواع الجبن المفضلة إليك.
عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج
من المنتجات الأساسية التي سوف تحصل عليها في عروض العثيم ليوم الاثنين هي عروض الخضروات والفواكه. حيث أن العثيم دائما ما توفر الكثير من الفواكه الشائعة التي تشهد إقبال كبير من جانب العملاء طوال الأسبوع. وايضا الخضروات الطازجة التي تحتاجها كل سيدة لتحضير الوصفات والطعام بها.
عروض العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 بها الكثير من المنتجات المختلفة مثل لبنة اولكر تركية لايت بسعر 12.95 ريال. ويمكنك شراء لبنة اولكر تركية بسعر 9.95 ريال . وهناك الكثير من منتجات الألبان التي نعرضها لكم في هذا الموضوع.
عروض العثيم اليوم الاثنين
- عروض العثيم ليوم الاثنين تضم اهم الفواكة مثل العنب الأبيض المفضل لدي الكثير من الأشخاص بسعر 5.95 ريال للعلبة وستحصل على واحدة مجانا.
- يمكنك الحصول على كيلو الموز الطازج من العثيم بسعر 2.95 ريال بسعر التكلفة فقط.
- تشمل عروض الطازج من العثيم اليوم برتقال أبو صرة الرائع والمميز بسعر 3.95 ريال للكيلو.
- عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج بها الكمثري الأفريقي بسعر 9.95 ريال لـ 1 كيلو مع كيلو مجانا.
عروض العثيم الاثنين الطازج
- اخر عروض العثيم الاثنين الطازج تضم بعض اللحوم الطازجة مثل لحم عجل بلدي بدون عظم الكيلو بـ 39.95 ريال.
- تخفيضات يوم الاثنين بها بطاطس طازجة الكيس بسعر 4.95 ريال.
- يمكن لكل سيدة الحصول على البصل الأحمر الأساسي في كل منزل بسعر 1.75 ريال للكيلو.
- عروض الطازج من العثيم تضم فلفل بارد اخضر طازج الكيلو بلغ سعره 5.95 ريال.
- تضم عروض اسواق العثيم الطازج ليمون فتنامي بسعر 4.95 ريال.
- بعض الألبان الطازجة المتوفرة هي جبنة فيتا دنماركي الكيلو بسعر 21.80 ريال.
- خصومات وتخفيضات العثيم بها فلفل أصفر واحمر بسعر 8.95 ريال.
- هناك الكثير من الحلويات التي توفرها العثيم مثل كيكة شوكولاتة بالكريمة بسعر 14.95 ريال.
- لمحبي القهوة البرازيلي يمكنك الحصول عليها بسعر 21.95 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 الموافق 9 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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