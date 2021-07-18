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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض بنده استعدادا لعيد الأضحى وخصومات تتجاوز 50% هدية من بنده لفترة محدودة ولحين نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عرض بنده استعدادا لعيد الأضحى، تعمل أسواق هايبر بنده على توفير أعلى مستوى من الخدمات لعملائها بشكل مستمر، حيث تقوم شركة بنده بتقديم مجموعة كبيرة من العروض والخصومات الهائلة على الكثير من المنتجات والسلع المختلفة المتاحة في فروعها، هذه العروض التي يتم تقديمها للعملاء في هذا الوقت من كل شهر لذلك نجد الكثير من العملاء يبحثون عن هذه العروض عبر محركات البحث.
أقوى التخفيضات من عروض بنده وهايبر بنده السعودية وتنزيلات أكثر من 50% على ما يحتاجة المنزل العصري
عروض هايبر بنده ثلاث ايام
تسعى شركة أسواق بنده إلى توفير كل المنتجات والسلع والأدوات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء في حياتهم اليومية بشكل مستمر، وذلك لتحقيق هدف الشركة من خلال توفير إمكانية شراء العملاء لكل المنتجات الغذائية والسلع من مكان واحد فقط، حيث يعتبر ذلك توفير للوقت والجهد المبذول من قبل العملاء.
قامت شركة بنده منذ فترة قليلة بالإعلان عن إصدار العلامة التجارية الخاصة بالشركة، ذلك يعني إشراف الشركة على عملية إنتاج وتصنيع عدد كبير من المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف المختلفة.
عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع
كما تسعى أسواق هايبر بنده إلى تقديم هذه المنتجات للعملاء بجودة عالية وبأسعار منخفضة، كما تقوم الشركة بإضافة هذه المنتجات إلى قائمة العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة، وتقوم الشركة بمشاركة هذه العروض عبر المنصة الإلكترونية التي يتم إدارتها من قبل الشركة، وإتاحة الشركة إمكانية طلب هذه المنتجات من خلال هذا الموقع الإلكتروني.
اسعار بنده بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- عروض هايبر بنده بلغ سعر علبة شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة 400 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم بلغ سعر علبة رقائق سبرينج رول وليمة 160 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر علبة فطيرة سادة وليمة 400 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة خضروات السنبلة 450 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم بلغ سعر علبة بطاطس مقلية السنبلة 2.5 كيلو 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة بلغ سعر علبة أصابع الدجاج والجبن الكبيرة 250 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بلغ سعر علبة أجنحة دجاج باربيكيو الكبير 400 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة حلقات الدجاج والجبن الكبير المقلية الجاهزة 300 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر علبة برجر دجاج مغلف بالخبز طيبات الإمارات 12 قطعة 900 جم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر علبة برجر الدجاج المغلف الكبير بالخبز حجم عائلي 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر علبة كرات اللحم الدجاج الكبير 300 جم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر علبة كرات الحبوب بطعم الشوكولاتة نسكويك عبوة اقتصادية 20 ريال سعودي.
- عروض بنده جده بلغ سعر علبة حليب ندى طويل الأجل 200 مل 20 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر علبة كوكو بوبس كلوقز 720 جم 20 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بلغ سعر علبة أصابع الشوكولاتة نستله فتنس 15 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر بلغ سعر علبة آيس كريم زون 500 مل 15 ريال سعودي.
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