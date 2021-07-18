نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكستر عيد الاضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من خلال اكستر، ودائمًا يتم تقديم العديد من العروض المتنوعة على جميع المنتجات في مختلف المناسبات، ولهذا السبب فإنها تعتبر الخيار الأمثل بالنسبة إلى جميع المواطنين، وبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن عروض اكستر عيد الاضحى والتي تعتبر من أقوى العروض التي يتم تقديمها إلى المواطنين.

عروض اكستر عيد الاضحى

دائمًا يتم تقديم العديد من العروض المتنوعة والمتجددة بشكل مستمر على مختلف المنتجات التي يتم تقديمها، وبالنسبة إلى العروض التي تم طرحها بمناسبة عيد الأضحى تتمثل فيما يلي:

عمل خصومات على ثلاجة ال جي ذات اللون الفضي باب بجانب باب، والخصم يصل إلى 32.14%، وبالتالي أصبح سعر الثلاجة 9499 ريال سعودي بعد أن كان سعرها الأساسي 13999 ريال سعودي، هذا بجانب تقديم ضمان على الثلاجة لمدة سنتين.

تم عمل تخفيض على مكيف ال جي ديلوكس ذات الـ 46000 وحدة، والخصم يصل إلى 22.25% وبالتالي فإن سعر المكيف الأساسي 11499 ريال سعودي، وبعد الخصم فإنه قد أصبح 8599 ريال سعودي.

تم عمل تخفيضات على غسالة أتوتيك ال جي ذات التعبئة الأمامية التي تقوم بغسل 21 كيلو بجانب 12 كيلو تجفيف، والخصم يصل إلى 38.89% وسعر الغسالة الأساسي كان 17999 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح 10999 ريال سعودي.

من خلال هذه الخصومات سوف يتمكن المواطنين من توفير الكثير من الأموال، والحصول على جميع الأجهزة التي يرغبون بها بأفضل الخصومات والعروض.

خصومات اكستر على البوتاجازات

يتم تقديم العديد من الخصومات المختلفة والعروض والتي تصل إلى 40%، ومن ضمن الخصومات التي يتم توفيرها ما يلي:

بوتاجاز ال جي يحتوي على أربع عيون هذا بالإضافة إلى أن به عين إضافية والسعر الأساسي له 8549 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح 5499 ريال سعودي.

بوتاجاز جنرال إليكتريك متاح باللون الأسود ويحتوي على أربع عيون، وسعره الأساسي 5999 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 3899 ريال سعودي.

خصومات اكستر على أجهزة المكيف

لقد تم عمل العديد من العروض والخصومات المختلفة على أجهزة المكيف، والتي يمكن الحصول عليها بأسعار مناسبة، ومن ضمن هذه الخصومات ما يلي:

مكيف شباك هاير ذات وحدات 17200 يعمل على البارد فقط، ويتم تقديم ضمان معه لمدة عامين به خصم 33.35%.

مكيف ميديا جداري ذا وحدات 18000 يعمل على البارد فقط، تم عمل خصم له يصل إلى 24.10%.

بناء على ذلك فإنك سوف تضمن توفير الكثير من الأموال من خلال عروض اكستر عيد الاضحى التي يتم تقديمها على مختلف المنتجات.