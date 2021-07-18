نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا 60 % خصم على جميع المنتجات في عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم إليكم أفضل عروض اكستر على الأجهزة المنزلية الحديثة من منا لا يرغب أن يجد كل ما يحتاج له من أدوات وأجهزة منزلية وهواتف وأجهزة كمبيوتر حديثة في مكان واحد وبأعلى الخصومات، فمن الآن قم بزيارة أسواق اكسترا السعودية للاستمتاع بأفضل تجربة شراء واحصل على كل ما تريد في أقل وقت ممكن فلا تعذب نفسك في الذهاب هنا وهناك والتزم بالذهاب إلى اكسترا أو زيارة المكتبة الإلكترونية له.

عروض اكسترا على شاشات التليفزيون بكل أنواعها

لا يثق العميل في أي مكان لشراء شاشة التليفزيون فأنت دائماً تكون بحاجة إلى المكان الأفضل الذي يوفر لك كل ما تحتاج له ولا يمكن أن تجد أفضل من اكسترا ومن أهم عروضه التالي:

تخفيضات اكسترا شاشة تليفزيون هواوي 23.8 بوصة عالية الوضوح متاحة باللون الأسود مع ضمان لمدة سنتين بخصم 13.35% ويكون بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال ومتوفر الاستلام عبر زيارة المعرض أو التوصيل إلى باب البيت. عروض اكسترا اليوم شاشة سامسونج 27 بوصة عالية الوضوح منحنية معها ضمان لمدة عامين بسعر أكثر من رائع 979 ريال سعودي. شاشة تليفزيون ال جي 55 بوصة عالية الوضوح ليد بضمان لمدة سنتين بخصم 55.71% وتكون بسعر 6199 ريال بدلاً من 13999 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 1387 ريال. شاشة تليفزيون سوني حجم 55 بوصة بضمان سنتين بخصم 53.57% وبسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 8399 ريال.

خصومات اكسترا

يوجد في اكسترا كل ما يبحث عنه العميل فأنت سوف تستمتع معنا بأفضل تجربة شراء على الإطلاق ومن أهم المنتجات التي توجد ضمن العرض ما يلي: