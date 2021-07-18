تراند الفن: ضبط لحوم وسلع غذائية فاسدة في حملات مكبرة بأسواق البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمراكز إيتاي البارود، المحمودية، حوش عيسى، حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز إيتاي البارود، من ضبط كمية كبيرة من منتجات اللحوم المصنعة وأغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء مدة صلاحيتها وتألفة ومجهولة المصدر شملت (لحوم مفرومة، سجق، كبده، برجر، خضروات متنوعة مجمدة، فراخ بانية، بطاطس فارم، مخروطة)، بأحد ثلاجات اللحوم المجمدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز المحمودية من ضبط 2.5 طن ملح غير محتفظ بخواصه الطبيعية لتكتله واحتوائه على شوائب مخزن بالعراء بجانب مصنع منتجات ألبان بالمحمودية، وكذلك تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية مختلفة مقدرة بوزن 836 كيلو من الاصناف (النشا، الشورتنج، الموزرايلا، جبنه شيدر)، منتهية الصلاحية، بالإضافة 500 كيلو ملح غير محتفظ بخواصه الطبيعية، لتكتله واحتوائه على شوائب بأحد مصانع منتجات الالبان، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز حوش عيسى، من ضبط طن ملح يودي خشن غير محتفظ بخواصه الطبيعية، لتكتله واحتوائه على شوائب مخزن بالعراء موضوع على الأرض مباشرة دون قواعد حاملة، و10 صفائح جبن أبيض بإجمالي وزن 200 كيلو مصنعة من ألبان مجففة ومدون على العبوات مصنعة من لبن بقري وجاموسي خليط، وجركن زنة 20 كيلو دون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج والصلاحية، تستخدم في تصنيع الجبن، بالإضافة إلى ضبط 10 كيلو لبن بودرة منزوع الدسم دون بيانات بغرض استخدامه في تصنيع الجبن، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

من جانبه وجه الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال تداول الأغذية ومصانع منتجات اللحوم والمتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل حزم لمنع الغش والتدليس والحفاظ علي صحه المواطن، وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

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