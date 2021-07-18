تراند الفن: ضبط شخصين وإصابة 3 في مشاجرة على “لعب العيال” بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، 3 أشخاص مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حدوث مشاجرة، ناحية قرية الصلعا، دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي بوصول كل من “مصطفى. ك.ا” 22 عامًا، و”عماد.ا”، 18 عامًا، و”خالد. م. ا” 10 سنوات، مصابين بكدمات متفرقة وكسور.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الحجارة، بسبب الخلاف على لهو الأطفال.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين من المشاركين في المشاجرة، وبسؤالهما أفادا بمضمون ما تقدم، وتم التحفظ عليهما، لحين أخذ أقوال المصابين.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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