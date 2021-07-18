تراند الفن: محافظ الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك وأسقف عام إسنا وأرمنت للتهنئة بعيد الأضحى (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعدد من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.
من جانبه أشاد محافظ الأقصر بعمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفا الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
كما استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.
وأكد محافظ الأقصر روح الوحدة والتآخى والمحبة والتي تشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحليًا بروح المواطنة.
وكان إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، استقبل مساء السبت، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور علاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور نائبا رئيس المركز
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك وأسقف عام إسنا وأرمنت للتهنئة بعيد الأضحى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.