تراند الفن: وزير النفط العراقي: سوق الخام شهدت تحسنًا بالطلب وتراجعًا في الفائض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد إن السوق النفطية شهدت تحسنًا في الطلب وتراجعًا في الفائض والمخزون.

جاء تصريح الوزير العراقي بعد اتفاق وزراء أوبك+ اليوم الأحد على تعزيز إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس/آب.

وقال عبد الجبار، إن “الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر”.

أعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلًا من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

وحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتبارًا من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وجرى خلال اجتماع اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارًا من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارًا من مايو 2022.

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