تراند الفن: قبل العيد.. محافظ الأقصر يفاجئ المستشفى العام ومجزر الحبيل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لعدد من المنشآت استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، وبدأت الجولة بطريق المطار موجها بسرعة إنهاء أعمال التجميل والاهتمام بالحدائق الموجودة علي جانبي الطريق.
وتفقد “ألهم” طريق الزناقطة – الحبيب موجها بسرعة الانتهاء من الإضاءات اللازمة التي تتناسب مع الطريق، وأعمال النظافة والتجميل، وتغيير الأعمدة بالجزيرة الوسطي بطريق الزناقطة، والاهتمام برد الشيء لأصله في المناطق التي أنهت شركة الغاز أعمالها بها.
وتوجه محافظ الأقصر إلي مجزر الأقصر بالحبيل للوقوف على جاهزيته لاستقبال الأضاحي والذبائح، خلال أيام العيد ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمجزر، وتم التنبيه على ضرورة إتمام عملية الذبح بصورة صحية سليمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والجمعيات الخيرية أثناء ذبح الأضاحي.
واستكمل محافظ الأقصر جولته، حيث تفقد مستشفى الكرنك الدولي للوقوف على آخر موقف للتطوير، وزار مبنى العيادات الخارجية الجديد، والتي ستقدم خدماتها للجمهور قريبا، وتفقد مبنى الطوارئ، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية بطريقة آمنة ولائقة.
كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان عن رضاهم في تقديم الخدمة الطبية لهم، وأثنى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة وقدم الشكر للعاملين والتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للعاملين والمواطنين.
كذلك تابع جولته بالتوجه إلى أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية، حيث اطمأن على توفر اللحوم المبردة والبرازيلي والدواجن وجميع السلع الأخرى، والتي يقبل عليها المواطنون، ومدى توفرها ومناسبة الأسعار والجودة العالية، وأجرى حوارا مع بعض المواطنين لقياس مدى رضاهم عن الأسعار والجودة.
وفاجأ محافظ الأقصر، أحد المخابز البلدية حيث تأكد من جودة الخبز المدعم وتوفره، وحرص أيضا إجراء حوار مع المواطنين المتواجدين أمام المخبز للتأكد من عدم وجود أي معوقات في الحصول على رغيف الخبز المدعم وجودته.
رافق محافظ الأقصر في جولته كل من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، ووكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة، والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، والمهندس عبد الرازق صافي وكل مديرية التموين، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قبل العيد.. محافظ الأقصر يفاجئ المستشفى العام ومجزر الحبيل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.