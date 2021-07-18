تراند الفن: مصرع فنان ليبي إثر سقوط قذيفة هاون بمدينة بني غازي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - شهد محيط مصرف الوحدة بمدينة بني غازي الليبية، سقوط قذيفة هاون أطلقت من قبل مجهولين، وفقًا لوسائل إعلامية محلية ليبية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى إصابة خمسة أشخاص من المواطنين إثر سقوط القذيفة، كانوا موجودين في موقع الحادث بجروح متفرقة في الجسد.

وأوضحت صحيفة “السوط” الليبية، أن الفنان الكوميدي الليبي هيثم درباش، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بشظايا جراء سقوط القذيفة بعد نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه.

وفي وقت سابق تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنباء تفيد بنشوب حريق بمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس.

وأشار مستخدمي “تويتر” إلى أن حريق شب في مصرف ليبيا المركزي، خلال الساعات الماضية، فيما تكثف سيارات الخدمة المدنية من إجراءاتها للسيطرة على الحريق.

كما أضاف البعض أن الحريق الذي وقع بمنطقة مصرف ليبيا المركزي، شب في محطة الكهرباء بجوار المصرف، مؤكدين عدم وجود حريق بالمصرف المركزي.

وأوضح عدد من شهود العيان في تدوينات لهم، أنه تمت مشاهدة ألسنة النار وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل حرم مبنى مصرف ليبيا المركزي، في حين أشار بعض شهود العيان إلى أن الضرر الأكبر لحق بمبنى مسجد المصرف، دون وجود معلومات بعد عن وقوع أضرار بالمبنى الرئيسي أو إصابات بشرية.

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