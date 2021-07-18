تراند الفن: “السكة الحديد” تستعد لتوريد 100 جرار GE أمريكي جديد أغسطس المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال مصدر بالسكة الحديد إن الهيئة تستعد خلال أغسطس المقبل لتوقيع عقد توريد جديد ويشمل 100 جرار إمريكى من طراز جنرال الكتريك الأمريكية، وذلك بعد الانتهاء من توريد العقد الأول والذي يحتوي على 110 جرارات أمريكية تم دخولها الخدمة منذ ديسمبر عام 2020.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية لـ “القاهرة 24” أن الجرارات الجديدة المزمع توريدها ستكون بنفس طراز الجرارات الأمريكية الموجودة حاليًّا مع اختلاف في الشكل الخارجي للجرار وإجراء عدد من التعديلات.

وفي وقت سابق كشف مصدر بالسكة الحديد موعد وصول النموذج الأول للعربات الروسية المكيفة ضمن عقد توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة ترانسماش الروسية للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية لـ “القاهرة 24” أنه سيتم استقبال النموذج الأول من العربات المكيفة الروسية أوائل أغسطس المقبل على أن يتم تشغيلها تجريبيا بعد فحصها من قبل اللجنة الفنية التابعة السكة الحديد.

يذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، تشمل 800 عربة مكيفة، منها، 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.