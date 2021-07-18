تراند الفن: الصحة السعودية: لا يوجد إصابات كورونا بين الحجاج حتى الآن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج حتى الآن، موضحة أنه تم تجهيز فرق متخصصة للإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج.

وأشارت الصحة السعودية في بيان لها، إلى أنه تم إعداد إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم الحج الحالي.

وأضافت الوزارة، أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا بين الحجيج ستستمر حتى نهاية موسم الحج.

ووفرّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، خدمة “واي فاي” لأول مرة، لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات، ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج، وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال “واي فاي” دون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي مُتوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

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