تراند الفن: محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب عرب زيدان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب عرب زيدان بإحدى قرى جنوب بورسعيد، وذلك بحضور النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وعقد محافظ بورسعيد، لقاء مع عدد من أهالي قرى جنوب بورسعيد، حيث بدأ اللقاء بتقديم اللواء عادل الغضبان، التهنئة لأهالي جنوب بورسعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تعاد مثل هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة في خير وسلام واستقرار وازدهار.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء، مجمل الأعمال التنموية والخدمية التي حظيت بها مناطق قرى جنوب بورسعيد، وذلك تماشيا مع الطفرة الخدمية في مدينة بورسعيد على كافة الأصعدة، حيث قال المحافظ خلال اللقاء: إنه تم تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والصرف الصحي والإنارة وغيرها لتوفير حياة كريمة لأهالينا في حي الجنوب، حيث تم رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لقرى الجنوب لتسهيل الحركة للمواطنين بهذه المناطق، وكذلك تنفيذ أعمال تطوير لشبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة بالجنوب، وزيادة أعمال الإضاءة وحل مشكلات توصيل المياه، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي حي الجنوب كما يجرى بمدينة بورسعيد، لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن بهذه المناطق.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات العمل بمستشفى محور 30 يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، وقدم التهنئة للعاملين من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإداريين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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