تراند الفن: إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل مستشفي الحامول المركزي، 3 مصابين، في مشاجرة بقرية المناوفة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإصابات متفرقة معظمها جروح قطعية.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية المناوفة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، فيما استقبل مستشفى الحامول المركزي، 3 مصابين نتيجة تلك المشاجرة.

من جانبه أكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن مستشفى الحامول المركزي استقبل كلا من “س. ب. ر” 38 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليمني، و”م. م. ا”، 41 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليمني، و”أ. م. ع” 51 عاما مصاب بجرح قطعي في فروة الراس.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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