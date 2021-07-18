تراند الفن: نابولي يفوز على أنايونيا بدستة أهداف وديًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - حقق فريق نابولي الإيطالي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فريق أنايونيا الإيطالي بنتيجة 12 / 0 وديًا، استعدادًا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وافتتح إليف إلماس الأهداف لصالح فريق نابولي في الدقيقة 4، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 8 وأحرز كوستاس مانولاس الهدف الثالث في الدقيقة 15.

وواصل المهاجم فيكتور أوسيمين التألق في الشوط الأول، حيث نجح في تسجيل هاتريك بالدقيقة 20 و35، بالإضافة إلى الدقيقة 37.

وفى الشوط الثاني سجل ستانيسلاف لوبتكا الهدف السابع في الدقيقة 46، وأحرز جينارو توتينو الهدف الثامن في الدقيقة 53، وأضاف لوكا بالميرو الهدف التاسع في الدقيقة 61، بينما سجل أماتو شيشيريتي الهدف العاشر في الدقيقة 66، وأضاف زين الدين مشاش الأهداف في الدقيقة 79 واختتم بيتاجنا الأهداف في الدقيقة 91.

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