شوف عروض جرير الأسبوعية خصم 40% طوال عيد الأضحى المبارك

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، تقدم Librairies Jarir مجموعة كبيرة من العروض المختلفة كل شهر، بما في ذلك جميع المنتجات والأدوات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها باستمرار، ويتم عرض هذه العروض في جميع فروع الشركة وكذلك على الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، حيث أن شركة جرير أنشأت موقعها الإلكتروني الرئيسي لمساعدة العملاء على معرفة جميع الأدوات والأجهزة والإلكترونيات التي تباع في الفروع ومتوفرة في الوقت الحالي وأسعارها، وتقدم شركة جرير عروض متنوعة للعملاء الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت.
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عروض جرير الأسبوعية
تنال مكتبة جرير رضا عملائها من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل خدمات الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تقدم الشركة ضمانًا على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التي تُباع في فروع جرير، لذلك تعتبر جرير من أكثر الأماكن الموثوقة للعملاء الذين يعتمدون عليها في جميع احتياجاتهم المكتبية والمدرسية.
خصومات جرير الشهرية
- عروض العيد على منتجات ابل من جريرApple Watch Series 6 44 GPS، space gray، aluminium band ، black sport band، السعر 1969 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم Apple Watch Series 6 40 GPS، المنتج (أحمر)، هيكل من الألومنيوم، حزام المنتج الرياضي (أحمر)، بسعر 1449 ريال سعودي بدلاً من 1849 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية Apple Watch HSI44 GPS، Space Grey، Aluminium Band، Black Sport Band بسعر 1419 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- خصومات جرير الأسبوعية Apple ،2020 – iPad Pro 11، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 11 بوصة، 128 جيجابايت، NAND Flash، ثماني النواة، فضي، بسعر 3849 ريال سعودي بدلاً من 4249 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية Apple ،2020 – iPad Pro 11، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 11 بوصة، 256 جيجابايت، ثماني النواة، سبيس جراي، بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية Apple ، 2020 – iPad Pro 11 ، كمبيوتر لوحي 4G ،11 بوصة، 512 جيجابايت، ثماني النواة، Space Grey بسعر 4149 ريال سعودي بدلاً من 5549 ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية Apple ،2020 – iPad Pro 11، كمبيوتر لوحي 4G ،11 بوصة، 1 تيرابايت، ثماني النواة، رمادي فلكي، بسعر 6099 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي.
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