شوف عروض جرير للجوالات اليوم 18 يوليو 2021 وأقوى خصومات عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات، كما ذكرنا إليكم أن مكتبة جرير تحرص على أن توفر لكافة المواطنين مجموعة من العروض والخصومات التي تجعلهم يحصلون على أفضل هواتف المحمول من ماركات عالمية بأقل الأسعار، مكتبة جرير من المكاتب التي حققت نجاح ساحق في الفترة الأخيرة وذلك بفضل ما تقدمه من أسعار لجميع عملائها، فالآن يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع جرير وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من خدمات.

عروض جرير للجوالات

توفر إليكم أسواق جرير مجموعة من الهواتف الذكية التي من بينها آبل وسامسونج وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المقدمة إليكم للحصول على هواتف ذكية:

هاتف سامسونج جالكسي جالكسي اس 21 الترا بسعة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود والفضي فكان السعر في البداية 5399 ريال سعودي ولكن بعد الخصم أصبح السعر 4699 ريال سعودي فبذلك سيتم الحصول على خصم 13%وبجانب ذلك يتم الحصول على هدايا بقيمة 1300 ريال.

عروض جرير للجوالات

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود والبرونزي أصبح السعر بعد الخصم 6199 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي وهكذا يتم توفير 1800 ريال سعودي بنسبة خصم تصل إلى 23% وبجانب ذلك سيتم الحصول على هدية بقيمة 1800 ريال سعودي.

معلومات حول مكتبة جرير

تعتبر مكتبة جرير من أهم المشروعات التجارية الناجحة المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الفوائد التي من أبرزها الحصول على هواتف المحمول تبعاً لخاصية التقسيط وإليكم في السطور الآتية الشروط المناسبة للحصول على الهواتف المحمول بالتقسيط: