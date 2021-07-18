تراند الفن: هل تعرضت نوال الزغبي للتسمم في أحد الفنادق؟.. الفنانة ترد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تفاصيل تعرضها للتسمم، ودخولها المستشفى أمس، بعدما قلق جمهورها وبدأ يتساءل عن حالتها الصحية.

وكتبت الزغبي على حسابها الشخصي بـ “تويتر”،: “قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبدًا وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة أني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح”.

وسبق، وكشف مارسيل الزغبي شقيق ومدير أعمال المطربة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية قبل حفلها أمس في سوريا ما استدعى دخولها المستشفى.

وقال في مداخلة مع برنامج ET بالعربي إن حالتها تحسنت، مشيرًا إلى أنها بعد عودتها إلى سوريا الساعة 6، شعرت بتعب في البطن وأخذت دواءً، مضيفًا: “وبعدها أخذت حقنتين واحدة لتخفيف الوجع وأخرى تساعد على إرخاء أعصاب المعدة”.

وأوضح أنه طلب منها أن تلغي الحفل لكنها رفضت، مردفًا: “قالت الناس جايين من آخر الدنيا والحفلة حلوة كتير، بتتعالى على وجعها بتلبس وبتنزل على المسرح غنت ساعة و5 دقائق بدلًا من ساعة ونصف وقالت لي إنها لم يعد باستطاعتها الوقوف أكثر”.

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