تراند الفن: وزير النقل يوجه بدراسة عودة نظام الحجز المسبق لمقاعد القطارات الروسية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، بدراسة عودة نظام الحجز المسبق للقطارات الروسية بنظام المقاعد بعد إلغائها منذ شهرين، مشيرًا إلى ضمان نسبة الإشغال الخاصة بالعربات الروسية بنسبة 120% شاملة المقاعد والحجز واقفا.

وشدد وزير النقل خلال تكريم عدد من العاملين بالسكة الحديد، على ضرورة بحث كافة السبل لعودة أنظمة الحجز المسبق، ضمن خطة الهيئة للاعتماد على موارد الهيئة من خلال تعظيم طرق الاستفادة من كافة مناطق الهيئة والورش، مشيرًا إلى أن موارد الهيئة لا تكفى لمرتبات العاملين ومصاريف التشغيل اليومية.

وكشف الوزير، أسباب تركيب عربة قطار روسية فارغة في أخر القطارات الروسية العاملة على خطوط هيئة السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري.

وأضاف وزير النقل خلال تكريم عدد من العاملين بالسكة الحديد، أن الهدف الأساسي من تركيب عربة قطار روسية فارغة هي حماية الركاب من الخلف بعد تكرار حوادث اصطدام من الخلف خاصة بعد حادث قطاري أسوان والإسكندرية، مشيرًا إلى أنه منذ توليه مهام وزارة النقل حريص على عودة السكة الحديد لسابق عصرها.

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