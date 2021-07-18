تراند الفن: لابورتا يجتمع برئيس إسرائيل استعدادًا لافتتاح معرض برشلونة ومباراة أساطير مدريد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل الاجتماع الذي تم عقده اليوم الأحد، بين خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وبين إسحاق هرتسوج، رئيس دولة إسرائيل، استعدادًا لافتتاح معرض للنادي الكتالوني هُناك.

وقال النادي في بيان رسمي منذ قليل: “التقى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا اليوم مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، في إطار زيارته للبلاد للمشاركة في افتتاح معرض برشلونة، يوم الأحد، 18 يوليو، وحضور المعرض، والمباراة الكلاسيكية التي ستلعبها أساطير برشلونة وريال مدريد يوم الثلاثاء 20 في ملعب بلومفيلد في تل أبيب”.

وتابع البيان: “جرى اللقاء في بيت حناسي، المقر الرسمي لرئيس دولة إسرائيل في القدس، وتم خلاله تبادل الهدايا، من بينها، قدم الرئيس لابورتا لهرزوغ قميص نادي برشلونة يحمل اسمه ولوحة تحمل شعار الكيان”.

وأضاف: “خلال الاجتماع الذي استمر نحو ثلاثين دقيقة وعقد في جو مريح، أتيحت الفرصة أيضًا لهرتسوج ولابورتا لزيارة حدائق منزل بيت حناسي، حيث توجد تماثيل نصفية لرؤساء إسرائيل”.

وأكمل: “معرض برشلونة سيفتح أبوابه للجمهور حتى 31 أغسطس في هولون توتو هول، جنوب تل أبيب، حيث يجمع المعرض بين سلسلة من التجارب التفاعلية مع استخدام التكنولوجيا الغامرة الأكثر تقدمًا حتى يتمكن الزائر من الاستمتاع برحلة فريدة عبر تاريخ برشلونة”.

وأتم الببان عن المعرض: “وهكذا، في تسع غرف، سيتمكن المشجعون من اكتشاف من خلال جولة صوتية مصحوبة بمرشدين تثير محادثة بين الجد وحفيده، ومآثر الفريق الرياضية، والتعرف على أسلوب لعبهم وتجربة الوهم بأن يكونوا متواجدين بشكل مباشر، قدم الملعب في الملعب، بفضل مساحة مغلفة 360 درجة”.

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