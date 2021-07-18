تراند الفن: إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 مساءً - أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكان مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قد شهد، أمس السبت، مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين، إثر استقلالهم سيارة أجرة، وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.