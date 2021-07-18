نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أسبوع العيد .. مجلة تخفيضات أسواق عبد الله العثيم تصل 60% بمناسبة عيد الأضحى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلنت كافة الأسواق التابعة لمجموعة أسواق عبد الله العثيم تهنئة أهالي المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن حملة تخفيضات شاملة قبل العيد بأيام قليلة. ويمكنكم الاستفادة من هذه العروض حتي ثاني أيامه. وخصومات تصل إلي 50% وأكثر. نتعرف معكم عليها الآن في عجالة سريعة بالمجلة الأسبوعية.

عروض العثيم السعودية في العيد

تبدأ أسواق العثيم بعرض مجموعة من مستلزمات اللحوم. حيث يأتي ضمن العروض تخفيضات العثيم ساديا دجاج 10 × 900 / 1100 جرام. وكذلك أيضا ساديا دجاج بروستد كلاسيك شرائح 750 جرام. وأيضا كذلك ساديا بازلاء خضراء / فاصوليا خضراء مقطعة خضار مشكلة 900 جرام. وكذلك أيضا ساديا بطاطس مقلية اكثر قرمشة رفيعة 2.5 جرام. ونرفق لكم الآن بالصور التالية مجلة العروض كاملة، وللطلب أو الاستفسار يجب الاتصال بالرقم المختص. أو الذهاب للفرع بأنفسكم من أجل الحصول علي المنتجات كاملة من الفروع المختلفة علي مدار الأسبوع.

وأيضا كذلك ساديا برجر بقر / مشوي مدخن 1 كيلو. وكذلك أيضا امريكانا بوب كورن الدجاج / بالجبنة 400 جرام. وأيضا كذلك امريكانا ناجت الدجاج / المرحة / بالجبنة 400 جرام. وكذلك أيضا امريكانا تندر صدور دجاج 1 كيلو.

تخفيضات العثيم أسبوع عيد الأضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفرت الأسواق للعثيم بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. أقوى التخفيضات والعروض التي يمكنكم الحصول عليها عن طريق التوصيل. أو الذهاب لأي فرع من الفروع. ونطرح عليكم بعضاً من تفاصيل الصور المرفقة أعلاه. تخفيضات العثيم امريكانا برجر دجاج بالبقسماط 840 جرام. وكذلك أيضا امريكانا بطاطس ودجز / كريسبي كات ستيك مقلي 750 جرام. وأيضا كذلك امريكانا نقانق دجاج 340 جرام. وكذلك أيضا امريكانا دجاج مسحب / حار زنجر 750 جرام. وأيضا كذلك رويال ستريس الدجاج / حار 750 جرام. وكذلك أيضا داري فراولة 1 كيلو. وأيضا كذلك داري بطاطس مقلية 9× 9 مم 1 كيلو. وكذلك أيضا داري مفروم دجاج 400 جرام. وأيضا كذلك داري دجاج 10 × 1100 جرام.

بهذا أرفقنا لكم مجموعة العروض الأسبوعية. التي تتوفر في أسبوع العيد منذ الأربعاء الماضي الموافق 5 من ذي الحجة، وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، ويمكنكم الاستفادة بكافة هذه العروض وفق الشروط الموضوعة.