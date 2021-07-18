نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم والتي تعد من اهم العروض المميزة التي يستفيد الجميع بها حيث تقدم في كل أسبوع حيث تقدم افضل أنواع المنتجات و السلع الغذائية كالفواكه و الخضروات و جميع البقوليات والمعلبات الغذائية و كاللحوم و الأسماك أيضا بخصومات تصل الي نصف الثمن بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يستمر هذا العرض ليوم الاثنين في جميع متاجر و أسواق العثيم في جميع المدن في المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء العرض.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات غذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالتفاح و العنب و الليمون و المشمش و البطيخ البرتقال و الموز كما تحتوي علي الخضار الطازج كالخيار و البصل وجميع اللحوم الطازجة بخصومات تصل الي 50% بمناسبه العيد المبارك والأسماك كما تقدم لعملائها جميع الأدوات المنزلية و الكهربائية بتخفيضات مميزه في جميع المتاجر في جده و الرياض وجميع المدن وسوف نذكر لكم جميع المنتجات من خلال مجله العروض.

مجله عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم اليوم علي العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري افريقي بسعر 9.95 ريال سعودي و العثيم جميع أنواع الخضروات و اللحوم حيث تقدم الطماطم بسعر3.95 ريال سعودي و و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل الأحمر بسعر 2.95 ريال سعودي و جميع انواع الحلويات الشرقيه حيث تقدم بسبوسه بالسمن طبيعي بسعر 24.95 ريال سعودي و سعودي وجميع الأجهزة المنزلية حيث تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط و قلايه كهربائيه و مكيرويف بسعر 99 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم علي لحم عجل بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي و و عدس احمر بسعر 5.95 ريال سعودي و كيك سعر 12.95 ريال سعودي فقط و الشمام الاصفر و جميع انواع التمر و القهوه و الفلفل الرومي ايضا و و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و الرومان الهندي بسعر 11.95 ريال سعودي حيث تستمرعروض العثيم اليوم ليوم واحد فقط في اسواق ومتاجر عبدلله العثيم فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض.