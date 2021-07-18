تراند الفن: دراسة تكشف احتواء مستحضرات تجميل على مواد سامة بنسبة 52%

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:02 مساءً - كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في مجموعة العمل البيئية، أن هناك 231 منتجًا من مُستحضرات التجميل التي تُباع في كندا والولايات المتحدة، تحتوي على مواد كيميائية سامة بنسبة 52%.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجية، أن تلك المواد السامة تُعرف باسم بولي فلورو ألكيل، وبالفعل قُدم في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يحظر استخدام مواد البولي فلورو ألكيل.

وحسب الدراسة: “توجد أعلى المستويات من المواد في كريم الأساس بنسبة 63%، أما أحمر الشفاه فيه نسبة 62%، فيما تحتوي الماسكرا على 82% من المواد السامة”.

وقال ديفيد أندروز، كبير العلماء في مجموعة العمل البيئة، وهي المنظمة التي تحتفظ بقاعدة بيانات عن منتجات العناية الشخصية التي تمتلك نسبة من السموم، إن الأمر صادم، ونأمل أن يكون بمثابة دعوة للانتباه لصناعة مُنتجات التجميل وانتشار المواد السامة بها.

وأضاف كبير العلماء أن أكثر أنواع المواد السامة انتشارًا هي “مُتعدد رباعي فلورو الإيثيلين”، كما تم تحديد 13 مادة كيميائية مُتنوعة من البولي فلورو ألكسا في أكثر من 600 منتج.

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