تراند الفن: ضبط طن لحوم فاسدة تحمل أختامًا مزورة بسوهاج (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:02 مساءً - شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، حملة تفتيش واسعة على محلات الجزارة وبيع اللحوم بمركز دار السلام، شرقي المحافظة؛ للتأكد من سلامة اللحوم وضبط المخالفين.

وأكد الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن لحوم بلدي غير صالحة للاستخدام الأدمي، تحمل أختامًا مزورة، أثناء عرضها وبيعها للمواطنين، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ذبح أنثى بالمخالفة للقانون.

وأضاف مدير إدارة المجازر في تصريحات له، أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات، القانونية اللازمة مع أصحاب المحال المضبوطة بها.

يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم على جميع المديريات الخدمية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، لضبط المخالفين، وضمان وصول السلع والمنتجات الغذائية المواطنين دون أي تلاعب.

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