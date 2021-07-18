نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تهنئة يوم عرفة 2021 فضل صيام يوم عرفة وفيديو أفضل دعاء من عرفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون صور تهنئة يوم عرفة 2021 حتي تتمكن من تهنئة الأهل والاصحاب والأقارب بحلول يوم عرفات وبحلول عيد الاضحي المبارك، ويتسائل العديد من المسلمين والمسلمات في كافة انحاء العالم عن أجر صوم يوم عرفة حسب ما ورد من أهل العلم وما ورد في الحديث الشريف، كما نعرض لكم أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب بإذن الله.

صور تهنئة يوم عرفة 2021

أجر صوم يوم عرفة

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم وقفة عيد الأضحي المبارك، وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، كما قال في ذات الحديث أنه يحسيب أن يكون صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها، وقد ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم.

والجدير بالذكر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة خاصة وقت الإفطار من صور عرفة، ويمكنكم الاستماع إلي أفضل دعاء يوم عرفة في السطور القادمة.

موعد يوم عرفة

يبدأ يوم عرفة المبارك بداية من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة حتي طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الاضحي المبارك، وهذا للحجاج.

أما بالنسبة بغير الحجاج فإن يوم عرفة يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة حتي بعد غروب الشمس من نفس اليوم.

أفضل دعاء يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة

أكد الفقهاء وأهل العلم أن صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، وقد ذكر عن النبي الكريم أنه قد وقف في عرفة في يوم عرفة مفطرا، وجيئ له بلبن فشرب منه، لذا فإن السنة النبوية تقضي بألا يصوم الحاج حتي يقوي علي العبادة والحج.

أما في صيام يوم عرفة لغير الحجاج فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.