تراند الفن: قوات تيجراي تكبد الجيش الإثيوبي خسائر فادحة..وتواصل تقدمها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - واصلت قوات جبهة تحرير تيجراي، تقدمها أمام الجيش الإثيوبي والقوات الموالية له، في القتال الدائر في الإقليم منذ نحو 8 أشهر. ونشر نشطاء فيديو يظهر تدمير عدد كبير من المدرعات والمركبات العسكرية، التابعة للقوات الإثيوبية، بعد كمين نصبته لهم قوات إقليم تجراي.

وكانت جبهة تحرير تيجراي، أعلنت أمس استمرار احتجاز نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

وتدور حربا بين الجانبين منذ نحو 8 أشهر، بعدما تمكنت قوات الحكومة الإثيوبية من السيطرة على “مكيلي” عاصمة تجراي بعد 3 أسابيع، لكن قوات الإقليم عادت لتستعيد معظم مناطق الإقليم وعاصمته، وتواصل حاليا قتالها لاستعادتها حتى حدود ما قبل الحرب.

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