تراند الفن: صفقة تبادلية محتملة بين بايرن ميونخ وتشيلسي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن صفقة تبادلية محتملة بين ناديي تشيلسي الإنجليي وبايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يخطط نادي تشيلسي لعقد صفقة تبادلية، مع نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع كينجسلي كومان مقابل رحيل هودسون أودوي إلى صفوف بايرن ميونخ.

وكان أودوي، على رأس قائمة اهتمامات بايرن ميونخ لضمه خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق إلا أن تشيلسي رفض إعارة اللاعب ويرغب في بيعه.

ويبحث بطل الدوري الألماني عن تدعيمات في مركز الجناح في الموسم المقبل، عقب رحيل دوجلاس كوستا بعد انتهاء إعارته مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

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