تراند الفن: حملة سخرية في بريطانيا بسبب عدم خضوع رئيس الوزراء للحجر الصحي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - شن البريطانيون حملة سخرية كبيرة، بعد إعلان دوانينج ستريت، عدم خضوع بوريس جونسون، رئيس الوزراء، وريشي سوناك، مستشار الخزانة، الحجر الصحي، بعد مخالطتهم لـ “ساجد جافيد” وزير الصحة البريطاني، الذي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب بريطاني عبرموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لجونسون، مكتوب عليها:” القواعد لك أنت”.

بينما كتب “توبي”: “بوريس جونسون ورشي سوناك يشاركان في مخطط تجريبي حتى لا يكون لديهم عزل ذاتي”.

وكتب سيمون ساخرًا:” مخطط تجريبي.. حقًا”، ونشر آخر صورة لسائق وعامل يحاول معرفة اختباره الإيجابي لفيروس كورونا، ليرد عليه بـ “بوري جونسون وريشي سوناك”: “القواعد لك وليس لي”.

ونشر ليون، صورة لرجلين يسألون: “لقد ذهبنا إلى الطريق الخطأ، هل أنت دلتا السلالة الهندية”.

وعلق آخر ناشرًا صورة ساخر: “بوريس جونسون خلال المخطط التجريبي، وهو مهذب”.

ونشر “مات” صورة لرجال داخل اجتماع، معلقًا: “أنظر أنه المخطط التجريبي”، بينما نشر حساب أخر صورة لجونسون مرتدي قبعة الطيار، وكتب عليها: “المخطط التجريبي”.

وفي وقت سابق، قال داونينج ستريت إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وريشي سوناك، مستشار الخزانة، إنه سيتم اختبارهما يوميًا للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يتعين عليهما الحجر الصحي.

وأضاف داونينج ستريت، أن جونسون وسوناك لن يُعزلا رغم تعرضهما للضغوط بعد إيجابية اختبار فيروس كورونا، حسب ما نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

واعتقد الشعب البريطاني أنه سيتم عزل جونسون في الحجر الصحي، بعدما خالط ساجد جاويد، وزير الصحة، التي ظهرت نتائجه إيجابية مؤخرًا، لحمل الفيروس التاجي.

وأكد دوانينج ستريت، في بيان، أن رئيس الوزراء ومستشار الخزانة سيواصلان أعمالهما بشكل طبيعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.