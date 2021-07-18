تراند الفن: شوقي غريب يفاضل بين أسامة جلال وبيكهام في خط دفاع الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - يفاضل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بين الثنائي أسامة جلال مدافع بيراميدز وأحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي لمجاورة أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش في خط دفاع المنتخب، الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل، في مدينة سابورو في تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

وعلم “القاهرة 24”، أن أسامة جلال هو الأقرب للتواجد بين الثنائي أحمد حجازي والونش في خط دفاع المنتخب الأولمبي، خاصة أن المنتخب تحت قيادة شوقي غريب يخوض مبارياته بثلاث لاعبين فى خط الدفاع.

وأدى المنتخب الأولمبي، بقيادة المدير الفني شوقي غريب، مرانه اليوم الأحد، على أحد الملاعب المخصصة للتدريب، استعدادًا لمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

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