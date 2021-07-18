تراند الفن: وزير النقل: إنشاء المحطة النهائية للقطار السريع بالإسكندرية بعد إزالة تعديات محطة محرم بك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، وذلك في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه يتم إزالة التعديات على أراضي الدولة المُمثلة في هيئة السكة الحديد المصرية بمنطقة محرم بك، مؤكدًا أنه لن نسمح بأي تعديات على أملاك الدولة، وسنعمل على إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار إلى أنه بعد إزالة التعديات، سيتم استخدام الأرض لإنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة التي تُنفذ على أرض الإسكندرية في ظل “الجمهورية الجديدة”، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير “مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير حتى محطة مصر” بطول 21.7 كم كمرحلة أولى، ومشروع “تأهيل وتطوير ترام الرمل”، ومن المقرر العمل بهما بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى القطار السريع.

وزف الوزير بشرى لأهالي الإسكندرية، مؤكدًا أنه بعد التشاور مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبري علوي، لمنع أي تزاحم بالمحافظة، واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

من جانبه، وجّه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبيته مطالب شعب وأهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع “مترو أبو قير”، بجعل مسار المترو علويًا وليس سطحيًا، للحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مضيفًا أننا حريصون على تطوير السكة الحديدية بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.