تراند الفن: 1000 جنيه تشعل نزاعًا بين “الوادي الجديد” و”البحث العلمي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأجرة المثل والبالغة 1000 جنيه مقابل إيجار عن الفيلا رقم (6) – الكائنة بحي الزهور – خلف مديرية الأوقاف بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت الجمعية في فتواها إنه بتاريخ 12 أغسطس 1990 تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور – خلف مديرية الأوقاف- بمدينة الخارجة، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها 28 جنيهًا شهريًا.

وأضافت، أنه بتاريخ 14 يوليو 2018، تم زيادة القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة – وغيرها من الأصول المملوكة لمحافظة الوادي الجديد والمؤجرة للغير- بمعرفة لجنة تحديد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح 1000 جنيه شهريًا، وقد اعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19 سبتمبر2018.

وأوضحت الجمعية أن الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة الوادي الجديد (مُمثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، وأنها أجرتها بقيمة أجرة المثل ابتداءً بمبلغ مقداره 28 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت زيادتها بعد ذلك، وفقًا لسعر السوق السائد، وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ مقداره 1000 جنیه شهريًا.

واستكملت أنه تم مُطالبة الأكاديمية بالقيمة الإيجارية بعد زيادتها بموجب كتاب رئيس مجلس مدينـة الخارجة المؤرخ في 19 نوفمبر 2018، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة – في هذا الشأن – قد وافق صحيح حُكم قانون نظام الإدارة المحلية المُشار إليه، مما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارًا من19 نوفمبر 2018 للعقار سالف البيان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.