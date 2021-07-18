تراند الفن: القبض على متهمين بحوزتهما 10 كيلو حشيش بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كليو جرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وسلاح أبيض، حيث تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700٫000جنيه.

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