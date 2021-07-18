تراند الفن: عاجل.. إخلاء سبيل ماهينور المصري ومعتز ودنان ومصطفي الأعصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت الجهات المعنية إخلاء سبيل كلا من ماهينور المصري، ومعتز شمس الدين، ومصطفي الأعصر، وذلك على ذمة قضية.

وفي وقت سابق كانت النيابة العامة قد وجهت لإسراء تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

إسراء عبدالفتاح من مؤسسي حركة “6 إبريل” التي دعت إلى الإضراب العام والتظاهر واحتجاجات في مرات عدة.

ووجهت جهات التحقيق إلى إسراء عبدالفتاح تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت جهات التحقيق إلى إسراء ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، قبل الإفراج عنها منذ قليل.

إسراء عبد الفتاح من ضمن الأسماء الممنوعة من السفر منذ 13 من يناير عام 2015، لاتهامها في قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني المصرية، ومُنعت من مغادرة البلاد عبر مطار القاهرة الدولي عندما كانت تنهي إجراءات السفر إلى ألمانيا.

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