تراند الفن: اقتصادية قناة السويس: 18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسجيل دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة.

وأوضحت اقتصادية القناة في بيان صادر اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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