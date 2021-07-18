تراند الفن: رفع 183 حالة إشغال وإزالة 12 تعديًا على الأراضي الزراعية بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة، مع الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 183 حالة إشغال مخالفه ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، كما تم تحرير 20 محضر اشغال طريق بمركز ومدينة ادكو.

وفي سياق متصل أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، دمنهور، المحمودية، حوش عيسى، بدر) عن إزالة 12 حالات تعدي على مساحة 5141 متر عبارة عن ازالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 3400 متر بقري مؤسسة البستان وكوم زمران وطيبة بمركز الدلنجات، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، ووقف أعمال حفر لانشاء قواعد خرسانية وأعمدة وفك شدات خشبية.

كما تم إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق قرى أريمون وفيشا وسرنباى بمركز المحمودية بمساحة 781 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية، وإزالة حالتي بمساحه 650 متر بقرية دسونس والعقال بمركز دمنهور عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 240 متر بمركز حوش عيسى، وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب سقف دور أول علوى دون ترخيص بمساحة 70 متر بزمام بوحدة أحمد عرابي بمركز بدر.

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