نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا عيد الأضحى ولمدة أسبوع خصم يصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصومات الشهر من اكسترا على كل المنتجات، دائماً شركة اكسترا تفاجأ المستهلكين بتقديمها لأقوى العروض كل شهر والتي تجعل المستهلك يستفيد من أفضل تجربة شراء، فنحن نقدم لكم أعلى الخصومات مع منتجات عالية الجودة لا يمكن أن تجد مثيلها في أي مكان آخر، فقط قم بزيارتنا واحصل على كل ما تريد.

عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات عيد الأضحى تصل ل 50% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية

عروض الشهر من خصومات كسترا توفر في اكسترا عدد كبير من المنتجات المتميزة مثل الجوالات والأكسسوارات المتنوعة الحديثة و شاشات التليفزيون ومنها ما يلي:

تخفيضات اكسترا جوال آبل آيفون 12، 5 جي 64 جيجا بايت باللون البنفسجي متوفر بخصم يقدر بحوالي 21.5% وفر معنا 800 ريال واستمتع بالجوال بسعر 2999 ريال سعودي بضمان عامين مع الحصول على خدمة التوصيل العادي المجانية أو أقبل إلى المعرض واستلمه في الحال.

خصومات اكسترا شاشة تليفزيون تي سي ال 55 بوصة ذكية فائقة الوضوح متوفرة بخصم 20.84% فاحصل على توفير 500 ريال سعودي واحصل عليه بمبلغ 1899 ريال سعودي.

يقدم لكم اكسترا العرض الحصري خصم 18.76% على مكيف كلاس برو شباك 17800 وحدة بريموت كونترول بار ويتم الحصول عليه بسعر 1299 ريال سعودي اغتنم الفرصة واحصل على بالعرض ووفر معنا 300 ريال.

تخفيضات اكسترا السعودية

أسعار وتخفيضات الغسالات في تنزيلات اكسترا تهتم شركة اكسترا بكل ما يحتاج له المنزل فاحصل من اليوم على الغسالة التي تشعرك بالراحة عند الاستخدام ووفر الكثير من المال ومنها: