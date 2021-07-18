شوف أقوى عروض بنده اليوم على الأجهزة عروض العيد الأوفر على أسعار أضحية العيد في بنده وهايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم أقوى عروض العيد الأوفر من بنده على الأجهزة المختلفة بأسعار وخصومات هائلة. كما يقدم أقوى عروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الهواتف الذكية واكسسوارات الجوالات بخصومات تصل لأكثر من 70%. تقدم بنده منتجات مختلفة هذا الشهر تختلف عن كل شهر تقدم فيه عروضها، وكذلك من أقوى الخصومات التي تقدم هذه المرة. حيث يقدم هايبر بنده لكل عملائه الكرام أسعار مناسبة وهائلة على أضحية العيد. كما توضح لك المناطق والمدن المتوفر بها الأضحية. فهي تقدم أنواع مختلفة من أضحية العيد مثل أنواع مختلفة من الخرفان والعجول والجمال. وليس هذا فقط فهي تقدم أيضاً الأضحية مذبوحة في مسالخ البلدية التابعة لها وأيضاً يتم الذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية المتعارف عليها. كما يتم تسليم أو توصيلها لأصحابها ليتم توزيعها كما يفضلون. عروض بنده اليوم أقوى عروض عيد الأضحى الأوفر على الهواتف الذكية واكسسواراتها بخصومات لأكثر من 70% يقدم هايبر بنده أقوى العروض والخصومات على الهواتف الذكية وملحقاتها بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير. خصم 70% على تابلت لينوفو إم 8، مقاس الشاشة 8 بوصة. مساحة الذاكرة العشوائية 2 جبجابايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت. بسعر 529 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 12، مقاس الشاشة 6.5 بوصة، مساحة ذاكرة الهاتف 65 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي. شاحن يو سي بي أبل بقوة 20 واط، بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون، بسعر 99 ريال بدلاً من 229 ريال، واحصل على خصم 130 ريال سعودي. خصم 700 ريال على تلفزيون دورا بمقاش شاشة 65 بوصة، تلفزيون ذكي. دقة وضوح عالية الجودة 4K، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

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ثلاجة وايت ويستن هاوس، سعة الثلاجة 46 لتر، بسعر 489 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي. كما تقدم لكم خدمة التوصيل والتركيب مجاني. أسعار أضحية عيد الأضحى المبارك في بنده وهايبر بنده يوفر لكم بنده أسعار أضحية عيد الأضحى على الخرفان والعجول والجمال كما يوضح لكم أهم المناطق المتوفر بها أضحية العيد. احصل على خروف بربري أقل وزن 10 كيلو، بسعر 550 ريال سعودي.

خروف تيس بربري أقل وزن 12 كبلو، بسعر599 ريال سعودي.

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