تراند الفن: مجهول يعتدي على استشاري مخ وأعصاب بالفيوم بعد خروجه من المستشفى (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - تعرض الدكتور محمد اللباد، استشاري المخ والأعصاب بالفيوم، لاعتداء من قِبل شخص يرتدي جلبابًا أبيض عقب خروجه من مستشفى مكة بالفيوم، ثم فرّ هاربًا بعد تجمع أهالي المنطقة، وجارٍ ضبط المتُهم لمعرفة مُلابسات الواقعة.

كان اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، من مستشفى مكة، يفُيد بالتعدي على الطبيب محمد اللباد استشاري مخ وأعصاب، من قِبل مجهولين عقب خروجه من المستشفى.

وعلّق أحد الأطباء بالفيوم، على هذه الواقعة، في تصريح لـ”القاهرة 24″، قائلا: “إنه علمَ بهذه الواقعة، وتعرض الطبيب محمد اللباد للتعدي بالسلاح الأبيض، وفي انتظار أخذ حق الطبيب من هذا الشخص المجهول”، مستنكرًا: “ليه طبيب يحصله كده”، مُثمنًا دور الطبيب.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة مستشفى مكة، لحظة خروج الدكتور محمد اللباد من المستشفى، وبجواره أحد الأشخاص الذي أنقذ حياته من الشخص المجهول، حيث تعدى شاب يرتدي جلبابًا أبيض من الخلف، وجارٍ البحث في ملابسات الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.