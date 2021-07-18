تراند الفن: ولية أمر تعتدي على طالبة لاعتراضها على الغش في الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - استغاثت طالبة في الثانوية العامة، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعد تعرضها للإهانة والاعتداء من قبل ولية أمر، بعد اعتراضها على الغش داخل اللجنة.

وظهرت الطالبة ريهام إبراهيم، عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”، مشيرة إلى أنها تعرضت للإهانة اعتراضًا على وجود غش داخل لجنتها الامتحانية بمدرسة أحمد عسكر من قبل ولية أمر، قائلة إن الطلاب لديهم العديد من الهواتف المحمولة والورق الخاص بالمادة.

وتابعت “إبراهيم”، في الفيديو المنشور: “الامتحان كان صعب على الكل مش من حق أي حد يدخل يغش”.

وانطلق امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، قبل قليل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وتوافد طلاب الشعبة الأدبية على لجان الثانوية العامة، منذ قليل؛ استعدادًا لأداء امتحان الفلسفة والمنطق، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الفلسفة والمنطق، على مستوى الجمهورية في تمام الساعة العاشرة.

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