تراند الفن: أطعمة احذر تناولها في الطقس الحار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت خبيرة التغذية الروسية نوريا ديانوفا وكالة سبوتنيك، لماذا لا ينبغي طهي السميد أو دقيق الشوفان في الحليب على الإفطار في حرارة تصل إلى ثلاثين درجة.

وقالت إن النظام الغذائي يحتاج إلى تعديل حسب الطقس. في درجات حرارة الجو المرتفعة، لا يحتاج الشخص عادة إلى الكثير من الطعام كما هو الحال في الظروف العادية. ولكن بعد بعض الأطباق، على سبيل المثال، بعد تناول السميد على الإفطار، سرعان ما يظهر وهم الجوع. وأوضحت أن الجسم يمتص السميد بسرعة كبيرة.

وأضافت نوريا ديانوفا: “تتم معالجة أي نوع آخر من الحبوب بشكل أبطأ قليلاً، وبالتالي فهي تشبع الشخص لفترة أطول”. وأشارت إلى أنه، بعد اختيار الحبوب للعصيدة، لا يجب استخدام الحليب عند تحضيرها.

وقالت: “في الصيف، هناك دائمًا خطر أن تفسد العصيدة التي تحتوي على الحليب أسرع من العصيدة التي تحتوي على الماء”.

أفضل خيار لتناول الإفطار في الطقس الحار هو العصيدة بالماء مع إضافة الفواكه الطازجة والتوت. الخيار المثالي هو دقيق الشوفان المطبوخ بهذه الطريقة.

نصحت نوريا ديانوفا: “من الضروري إضافة الفواكه والتوت. الآن موسمها، لذلك يمكن وضع الفواكه الطازجة والتوت، بدلا من المجففة”.

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